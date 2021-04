Raser bringt Fahrer in Lebensgefahr

Blaufelden. Ein Raser sorgt für extreme Gefährdungen: Am Mittwochmorgen kurz nach Mitternacht befuhr ein 39-Jähriger die B 290 von Blaufelden in Richtung Brettenfeld, als er von einem schwarzen Audi A5 überholt wurde. Dabei scherte der Audi A 5 so knapp vor dem Fahrzeug des 39-Jährigen wieder auf die Richtungsfahrbahn ein, dass dieser sein Fahrzeug stark abbremsen musste. Im weiteren Verlauf setzte der unbekannte Audi-Fahrer erneut zum Überholen des Pkws einer 20-Jährigen an und das trotz Gegenverkehrs.

Die 20-Jährige, sowie der Fahrer eines entgegenkommenden weißen Sattelzuges mit blauer Firmenaufschrift, mussten daraufhin ihre Fahrzeuge bis zum Stillstand abbremsen, um einen Unfall zu verhindern. Der Audi-Fahrer setzte trotz der Gefahrensituation seine Fahrt in Richtung Rot am See fort. Der 39-Jährige folgte daraufhin dem Audi und konnte dabei das Kennzeichen ablesen. Der unbekannte Audi-Fahrer nötigte den 39-Jährigen dabei erneut, indem er unvermittelt stark abbremste, so dass auch der 39-jährige Pkw-Lenker sein Fahrzeug stark abbremsen musste. pol