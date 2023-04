Rasant durch Parcours

Rot am See. Der Reit- und Fahrverein Rot am See startet am Sonntag, 30. April, mit dem jährlichen Kutschenturnier in die Saison 2023. Mit dem Kutschen-Fahrturnier für Turnier-Einsteiger und Fortgeschrittene ist eine weitere Facette des Pferdesports auf der Reitanlage in Rot am See-Musdorf am Muswiesengelände zu sehen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Vormittag stehen ab 7.30 Uhr elegante Dressurfahrten mit der Kutsche auf dem großen Turnierplatz auf dem Programm. Am Nachmittag ab 12.45 Uhr steuern die Fahrerinnen und Fahrer ihre Gespannte rasant durch den Kegelparcours. Höhepunkt ist ab 15 Uhr das Hindernisfahren mit Geländehinternissen.

Turnier-Initiator Frank Hollenbach freut sich: „Das ist toller Fahrsport für die Zuschauer hier in Rot am See. Wir freuen uns, auch dieses Jahr wieder mit unserem Kutschen-Turnier den Fahrsport stärken zu können.“ Die Bewirtschaftung erfolgt durch den RFV Rot am See.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Mobilität Bad Mergentheim: Bahnstation am „Solymar“ denkbar Mehr erfahren Poker ums Geld Immer noch kein TV-Sender für Frauenfußball-WM Mehr erfahren

Alle Starterlisten und Ergebnisse sind unter www.reitevent.de zu finden.