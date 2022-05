Randalierer festgenommen

Crailsheim. Im Laufe des Montagabends trieb es ein betrunkener 38-Jähriger deutlich zu bunt. Zunächst erschien er auf dem Polizeirevier in Crailsheim und randalierte dort. Darauf erteilten die Beamten ihm einen Platzverweis. Auch tätigte der Mann mehrere Anrufe, in der er den Beamten wirre Sachverhalte mitteilte. Letztlich meldete sich ein Zeuge aus einer Tankstelle in der Ellwanger Straße und gab an, dass derselbe Mann nun dort in den Räumlichkeiten randalieren würde. Mehrere Beamte fuhren hin, um den Mann festzunehmen. Hiergegen widersetzte er sich und beleidigte die eingesetzten Beamten. Er wurde letztlich in Gewahrsam genommen und verbrachte die Nacht im Polizeirevier.

Ihm drohen nun mehrere Strafanzeigen.

