Ralf Hermann führt Abteilung

Niederstetten. Bei der Tischtennisabteilungsversammlung des TV Niederstetten standen in diesem Jahr neben den üblichen Regularien auch Neuwahlen an. Der langjährige Vorsitzende Herbert Klein gab sein Amt in jüngere Hände. In Zukunft wird Ralf Hermann die Abteilung führen. In seinem Bericht über das letzte Jahr resümierte Herbert Klein, das die Spielrunde erneut von der Corona-Pandemie geprägt war. So wurde die Saison nach der Vorrunde abgebrochen. Die Herren- und Damenmannschaft belegten bis zu dieser Zeit zufriedenstellende mittlere Tabellenplätze.

Der Vorsitzende berichtete weiter, dass der jährliche Ausflug wegen Corona zu einer Eintageswanderung umgewandelt wurde und in den Raum Külsheim führte. Dem Gesamtverein half die TT-Abteilung bei der Hauptversammlung und dem Herbstfestlauf bei der Verpflegung der Gäste aus. Kassierin Karin Limbacher-Roth berichtete über die Ausgaben und Einnahmen. Da die Abteilung zu den kleinsten im Verein gehört, sind die Kassenbestände überschaubar. 2022 will die Abteilung wieder eine Stadtmeisterschaft durchführen und auch Freundschaftsspiele ausrichten.

Nachdem die Mannschaftsführer Ralf Hermann und Silke Schulz über die Ergebnisse der letzten Spielrunde berichtet hatten, nahm Bärbel Schulz die Entlastung vor, die einstimmig erfolgte. Der Vorsitzende des Gesamtvereines Marco Hämmelmann schloss die Regularien mit seinem Grußwort ab und bedankte sich bei der TT-Abteilung für die Unterstützung.

Die Wahlen brachten folgende Ergebnisse: 1. Vorsitzender: Ralf Hermann, 2. Vorsitzender: Gerhard Kümmerer, Kassierin: Karin Limbacher-Roth, Pressewart: Herbert Klein, Schriftführerin: Susanne Stephan, Plattenwart: Reinhold Löhr und Gerhard Kümmerer.