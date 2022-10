Räuberbande als Gespenster

Röttingen. Die Frankenfestspiele Röttingen feiern im kommenden Jahr bereits das 40-jährige Bestehen des Freilichttheaters. Das Programm des Jubiläumsjahrs ist laut Pressemitteilung „voller Emotionen“. Und weiter: „Die Spielzeit wird amüsant, turbulent, mitreißend, herzerwärmend und berührend.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im vergangenen Sommer feierten die Frankenfestspiele mit „Das Wirtshaus im Spessart“ einen großen Erfolg. Nun ist erstmalig die berühmte Fortsetzung „Das Spukschloss im Spessart“ (Premiere 15. Juni 2023) auf der Bühne zu sehen.

Zum Jubiläum erwartet die Besucher eine Erstaufführung von Lars Wernecke nach dem Drehbuch von Günter Neumann.

Die berüchtigte Räuberbande im Spessart wird für ihre üblen Missetaten bei lebendigem Leibe im Keller der Ruine des Wirtshauses im Spessart eingemauert. Durch den Bau einer Autobahn kommen sie nach 140 Jahren wieder zum Vorschein. Die einstigen Verbrecher und jetzigen Gespenster geloben, als Sühne für ihre Schandtaten etwas Gutes zu vollbringen.

Schlamassel ausgelöst

Ganz in der Nähe nisten sie sich im Schloss der verarmten Gräfin Charlotte ein, einer Nachkommin der Komtesse Franziska, der sie einst das Leben schwer gemacht haben. Beim Versuch, Charlotte zu helfen, lösen die Gespenster allerlei Schlamassel aus.

Die musikalische Komödie garantiert turbulenten Spaß mit den amüsant spukenden Gespenstern und wundervollen Melodien von Friedrich Hollaender, Günter Neumann und Rudolf Hild.

40 Jahre Frankenfestspiele – 40 Jahre „Flashdance“! Das mitreißende Musical „Flashdance“ (Premiere 29. Juni 2023) bringt mit Megahits wie „What a Feeling“, „Maniac“ oder „I love Rock’n’Roll“ das pulsierende Lebensgefühl der Achtziger auf die Freilichtbühne der Burg Brattenstein.

Die Adaptation des Kult-Tanzfilms nach Tom Heyley und Robert Cary begeistert mit der mitreißenden Musik von Robbie Roth, atemberaubenden Tänzen und einer herzerwärmenden Story.

Tagsüber arbeitet Alex Owens als Schweißerin in einem Stahlwerk, und in der Nacht tanzt sie auf der Bühne in einer Bar. Doch insgeheim träumt sie von einer professionellen Karriere als Tänzerin.

Aufkeimende Liebe

Die aufkeimende Liebe zu ihrem Chef Nick Hurley öffnet ihr schließlich Türen, die vorher verschlossen blieben. Alex bekommt die Chance ihres Lebens. Doch sie muss auch die Erfahrung machen, dass man für seinen Lebenstraum hart kämpfen muss. Charmant, humorvoll und trotzdem mit Tiefgang wird das ernste Thema Demenz in der Komödie „Honig im Kopf“ (Premiere 13. Juli 2023) erzählt. Die amüsante und zugleich berührende Theaterfassung von Florian Battermann und René Heinersdorff, basierend auf dem gleichnamigen Film von Hilly Martinek und Til Schweiger, zeigt, dass Heiterkeit auch bei einem Thema wie Demenz erlaubt ist.

Die Liebe der elfjährigen Tilda zu ihrem Großvater steht im Zentrum dieses Theaterstücks. Nach dem Tod seiner Frau schreitet die Krankheit von Amandus Rosenbach rapide voran. Tildas Familie nimmt ihn nach langer Diskussion bei sich auf, wird jedoch mit den immer größer werdenden Belastungen kaum fertig. Einzig Amandus’ Enkelin behandelt ihn ohne Scheu und mit liebevollem Verständnis.

Letzter großer Wunsch

So möchte sie ihm einen letzten großen Wunsch erfüllen: Eine Reise nach Venedig. Ein ganz besonderes und oft herrlich kurioses Abenteuer beginnt.

Zum Genuss des beliebten „Festspiel-Cocktails“ lädt der Burghof am 2. Juli 2023 erneut ein. Bei diesem musikalischen Abend mit dem Ensemble der Frankenfestspiele können sich Zuhörer auf ein Überraschungspaket aus Musical, Operette und Evergreens freuen, bei dem das Ensemble sein Können in ungezwungener Atmosphäre zeigt.

Karten für das Freilichttheater gibt es ab dem 2. November im Festspielbüro, online und in den externen Reservix-Vorverkaufsstellen. Festspielbüro-Tourist-Information Röttingen, Hauptstraße 31A, Telefon 09338/97 28 -55, -57, -59, E-Mail: karten@frankenfestspiele.de