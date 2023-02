Radfahrer schwer verletzt

Hollenbach. Ein schwer verletzter Radfahrer und rund 4000 Euro Sachschaden sind das Resultat eines Verkehrsunfalls am Samstag bei Mulfingen. Gegen 6 Uhr befuhr ein 63-Jähriger mit seinem Audi A4 die Landesstraße 1020 zwischen Hollenbach und Ailringen hinter einem 44-jährigern Radfahrer. Als er zum ordnungsgemäßen Überholen des Zweiradfahrers ansetzte, zeigte der 44-Jährge auf seinem Fahrrad an, nach links auf einen asphaltierten Feldweg abbiegen zu wollen. Der Audi prallte gegen den Radler, der auf die Motorhaube des Wagens geschleudert wurde, woraufhin die Frontscheibe splitterte. Um den Radfahrer nicht zu überfahren, wich der 63-Jährige mit seinem Pkw nach links aus und kam in einem Wintergetreidefeld zum Stehen. Der 44-jährige Radfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Die Unfallermittlungen wurden aufgenommen.

