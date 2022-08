Radfahrer in Niederstetten von Auto angefahren

Niederstetten. Verletzungen erlitt ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag in Niederstetten. Gegen 15.30 Uhr war der 66-jährige Mann mit seinem Rad in der Frickentalstraße unterwegs. Hierbei wurde er von einem entgegenkommenden Citroen C1 eines 61-Jährigen bei tiefstehender Sonne übersehen. Als der Autofahrer mit seinem Wagen nach links in den Frickentalplatz einbog, prallte das Gefährt gegen den Radfahrer. Durch den Zusammenstoß wurde der Radler auf das Auto aufgeladen und stürzte anschließend. Der 66-Jährige kam zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Insgesamt entstand Sachschaden von knapp 2000 Euro.

