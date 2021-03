In einem der vier Logistikzentren des Unternehmens „Würth“ hat es offenbar einen größeren Corona-Ausbruch gegeben. Wie das Landesgesundheitsamt in Stuttgart am Montagabend der Deutschen Presse Agentur (dpa) bestätigt hat, sind 43 Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Bei der Überprüfung im Labor ist in drei Fällen festgestellt worden, dass es sich um die britische

...