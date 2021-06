Profil weiter schärfen

Künzelsau. Ansgar Hagnauer wurde als Schulleiter der Karoline-Breitinger-Schule in Künzelsau eingesetzt.

Er war bereits seit 2016 als stellvertretender Leiter der Schule tätig und hatte das Leitungsamt zu Beginn des Schuljahres zunächst kommissarisch übernommen, nachdem Schulleiter Volker Stephan auf eine andere Stelle gewechselt war.

Ansgar Hagnauer ist neuer Schulleiter der Karoline-Breitinger-Schule in Künzelsau. © Landratsamt

Ansgar Hagnauer ist ausgebildeter Erzieher und studierte die Fächer Pädagogik/Psychologie und Sport für das Lehramt. Seit 2006 war er Lehrer an der Richard-von-Weizsäcker-Schule in Öhringen.

Kernkompetenzen ausbauen

Dort leitete er ab 2012 die Abteilung der Fachschule für Sozialpädagogik, bevor er 2016 an die Karoline-Breitinger-Schule in Künzelsau wechselte. „Mein Ziel ist es, die Kernkompetenzen unserer Schule weiter auszubauen und den Schülern einen bestmöglichen Start ins Berufsleben zu ermöglichen“, betont Ansgar Hagnauer.

Landrat Dr. Matthias Neth wünscht dem neuen Schulleiter viel Erfolg für die bevorstehenden Aufgaben. „Ich freue mich sehr, dass die Schule in Trägerschaft des Hohenlohekreises mit Ansgar Hagnauer wieder einen engagierten Schulleiter bekommen hat und wünsche ihm in dieser turbulenten Zeit gutes Gelingen in der neuen Funktion“, so der Landrat.

Die Karoline-Breitinger-Schule ist eine hauswirtschaftliche Schule. Mit dem Kompetenzzentrum Pflege auf dem neuesten Stand der Technik bietet sie ihren Schülerinnen und Schülern alle allgemeinbildenden Schulabschlüsse sowie Berufsabschlüsse im Bereich der Alltagsbetreuung und Pflege an.

Auch die Ausbildungsvorbereitung und ein Vorqualifizierungsjahr mit dem Schwerpunkt Erwerb von Deutschkenntnissen sind Teil des Lehrangebots, wie es in einer Pressemitteilung heißt. pm

