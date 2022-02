Professor Gottwald ist Pionier der öko-sozialen Agrarkultur

Kirchberg. Die Akademie für ökologische Land- und Ernährungswirtschaft Schloss Kirchberg steht unter neuer Leitung: Prof. Dr. Franz-Theo Gottwald hat diese Aufgabe übernommen. Gemeinsam mit dem Team werde er die Arbeit der Akademie weiterentwickeln, verstetigen und vertiefen, heißt es in einer Pressemitteilung der Akademie.

„Die Akademie ist ein weit über die Grenzen der Bundesrepublik wirkender Ort des gemeinsamen Arbeitens an zukunftsfähigen Agrarkulturen. In ihr kommen Fachwissen, Passion, akademisches und unternehmerisches Können zum Wohl der nächsten Generationen zusammen. Es ist mir Freude und Ehre zugleich, die gemeinnützigen Programme zusammen mit den hervorragenden Kolleginnen und Kollegen umzusetzen“, so Gottwald bei seiner Vorstellung.

Philosoph und Theologe

Professor Dr. Franz-Theo Gottwald ist neuer Leiter der Akademie Schloss Kirchberg. © Akademie

Der promovierte Philosoph und diplomierte Theologe ist als Organisations- und Politikberater, Stiftungsexperte, Publizist und Autor von Fachpublikationen in den Bereichen Ethik, Nachhaltige Entwicklung, ökologische Agrar- und Ernährungskultur sowie Bewusstseins- und Zukunftsforschung bekannt.

Von 1988 bis 2020 wirkte er als Vorstand der Schweisfurth Stiftung für nachhaltige Agrar- und Ernährungswirtschaft und gilt als Pionier der öko-sozialen Agrarkultur. Franz-Theo Gottwald (66) ist Aufsichtsratsvorsitzender der Stiftung Weltzukunftsrat (World Future Council), forscht und lehrt als Honorarprofessor für Agrar-, Ernährungs- und Umweltethik an der Humboldt Universität Berlin und ist Mitglied zahlreicher Fachorganisationen in Wissenschaft und ökologischer Praxis. Zudem ist er als Kurator der Stiftung des Senats der Wirtschaft tätig.

Mehrfacher Preisträger

Sein herausragendes Engagement wurde mit zahlreichen Preisen gewürdigt, unter anderem 2018 mit der Bayerischen Staatsmedaille für besondere Verdienste um die Umwelt und 2020 mit dem B.A.U.M. Umwelt- und Nachhaltigkeitspreis in der Kategorie Wissenschaft. Träger der Akademie Schloss Kirchberg ist die Stiftung Haus der Bauern, das Sozialwerk der Bäuerlichen Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall.

„Er wird Impulse setzen“

Stifter und Vorstandsvorsitzender Rudolf Bühler freut sich, mit Franz-Theo Gottwald einen so profilierten Leiter für die Akademie gewonnen zu haben: „Professor Dr. Gottwald passt perfekt zum Profil unserer Akademieschwerpunkte: Localizing SDG´s, Localizing Global Peasants Rights und klimapositive Land- und Ernährungswirtschaft. Er bringt ein großes Netzwerk ein und wird weitere Impulse setzen.“

Erfolgreiches Tagungsformat

Auf dem Programm der Akademie Schloss Kirchberg stehen Veranstaltungen zu verschiedenen Themen der ökologischen Landwirtschaft, der politischen Ökologie, zu Marketing und Regionalentwicklung sowie zur beruflichen und persönlichen Entwicklung.

Dazu zählt die IHK-zertifizierte Weiterbildung zur Fachkraft für Bio-Lebensmittel im Handel. Bei der einwöchigen Sommerschule „Future of Food – zukunftsfähige Ernährungssysteme“ diskutieren junge Menschen aktuelle Themen entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

Mit dem World Organic Forum und den Öko-Marketingtagen hat die Akademie Schloss Kirchberg zwei jährlich stattfindende erfolgreiche Tagungsformate etabliert.