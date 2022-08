Ein besonderes Luftbild: Eine 10 000er-Antreteformation, drei Hubschrauber in der Luft und zahlreiche Familienmitglieder waren beim Regimentsappell in Niederstetten dabei. Seit 2016 fliegt der NH90 in Niederstetten, jetzt wurde die 10 000. Flugstunde gefeiert.

© Transporthubschrauberregiment 30, Grastat