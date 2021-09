Preis für fränkische Freilandmuseen

Bad Windsheim. Der Hauptpreis „Vermittlung im Museum“ für ein geplantes multimediales Vermittlungsprojekt zur Versetzung von Häusern wurde im Rahmen des 21. Bayerischen Museumstags verliehen. Er geht an ein Kooperationsprojekt aus dem Bereich der Museumspädagogik der fränkischen Freilandmuseen in Bad Windsheim und Fladungen. Zur Preisübergabe standen auf der Bühne: Eva-Maria Papini (Fränkisches Freilandmuseum Bad Windsheim, Museumspädagogik), Bernd Sibler (Bayerischer Staatsminister für Wissenschaft und Kunst), Markus Pfeffinger (Kreissparkasse Augsburg), Dr. Herbert May (Fränkisches Freilandmuseum Bad Windsheim, Leiter), Dr. Dirk Blübaum (Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern), Linda Wolters (Fränkisches Freilandmuseum Fladungen, Museumspädagogik), Dr. Ingo Krüger (Geschäftsführender Vor-stand der Bayerischen Sparkassenstiftung), Ariane Weidlich (Fränkisches Freilandmuseum Fladungen, Leiterin). Ein Video über die Verleihung ist online unter http://www.bayerischer-museumstag.de zu sehen. Bild: Hubert Bösl

