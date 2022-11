Posten rettet sich mit Sprung

Mulfingen. Die 83-jährige Fahrerin eines VW Polo verursachte am Dienstag um 9.30 Uhr einen Verkehrsunfall in einer Wanderbaustelle. Wahrscheinlich aus Unachtsamkeit missachtete sie das Verkehrszeichen, das auf Baumfällarbeiten hinwies. Auch Geschwindigkeitsbegrenzungen beachtete sie nicht. Ein Warnposten, der deutlich Haltezeichen gab, konnte sich nur durch einen Sprung in den Grünstreifen vor einer Kollision mit dem herannahenden Fahrzeug retten. Die Fahrzeuglenkerin setzte ihre Fahrt fort, bis sie kurz darauf einen Traktor bemerkte, der halbseitig quer auf der Straße stand. Der Versuch, den Traktor zu umfahren, misslang. Das am Traktor angebrachte Frontgewicht schlitzte den PKW rechtsseitig komplett auf. Die Fahrzeuglenkerin wurde leicht verletzt. Am VW entstand Totalschaden – 20 000 Euro. pol

