Polizisten bedroht

Crailsheim. In der Nacht auf Sonntag wurden Beamte des Polizeireviers Crailsheim wegen einer Ruhestörung in die Alte Dorfstraße gerufen. Als die Ordnungshüter dort gegen 23.30 Uhr eintrafen, stellten sie einen 38-Jährigen Mann fest. Dieser weigerte sich, Angaben zu seiner Person zu machen und versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen. Als die Beamten den Mann festhielten, versuchte sich der 38-Jährige sofort den Maßnahmen der Beamten zu entziehen. Daraufhin musste er zu Boden gebracht werden. Auch hier wehrte sich der Mann weiterhin massiv, wobei ein Beamter verletzt wurde. Letztlich mussten die Beamten Pfefferspray einsetzen, um den 38-Jährigen zu überwältigen. Während des Vorfalls beleidigte der Störenfried die Beamten fortwährend und drohte ihnen mit Gewalt. Er wurde in Gewahrsam genommen. Der Mann muss mit einer Strafanzeige rechnen.

