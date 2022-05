Im Rahmen einer Einsatzfahrt kam es am Donnerstag gegen 11.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall, in dem zwei Streifenwagen der Polizei verwickelt waren. Die beiden Streifenwagen waren auf der Goethestraße in Richtung Gaildorfer Straße unterwegs. Dabei erkannte die 33-jährige Fahrerin des hinteren Polizeifahrzeuges zu spät, dass der vor ihr fahrende 34-jährige Polizist mit seinem Fahrzeug die

...