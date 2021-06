Polizei sucht Zeugen

Mulfingen. Auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in Mulfingen wurde am Mittwoch, zwischen 11.20 und 11.45 Uhr, im Bereich des dortigen Hähnchenverkaufswagens ein grauer VW T-Roc mit KÜN-Zulassung durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Ein Zeuge des Unfalls gab sich am dortigen Hähnchenverkaufswagen bei einem Imbiss-Mitarbeiter zu erkennen. Jedoch verließ dieser Zeuge nach kurzer Wartezeit die Örtlichkeit, ohne Kontaktdaten zu hinterlassen, noch bevor die Geschädigte zu ihrem Fahrzeug zurückgekehrt war. Am geschädigten Fahrzeug wurde der vordere linke Kotflügel beschädigt, es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Der Zeuge, welcher als 180 cm großer, rund 50-jähriger Mann beschrieben wurde, verließ den Parkplatz mit einem silbergrauen VW Kombi mit SHA-Zulassung. Der Zeuge und auch Personen, die Angaben zum Verkehrsunfall machen können, sollen sich beim Polizeirevier Künzelsau unter Telefon 07940/940-441 melden.

