Polizei sucht Zeugen

Niederstetten. Einbrecher verschafften sich am Sonntag oder am Montag Zutritt zu zwei Gebäuden in Niederstetten. Zwischen 14 Uhr am Sonntag und 16 Uhr des Folgetages begaben sich die Täter ins Wildentierbacher Tal, welches die Verlängerung der Straße „Im Ganswasen“ ist und öffneten mit brachialer Gewalt die Türen der zwei Gebäude eines ehemaligen Vereinsheims. Im Inneren wurden die Unbekannten jedoch nicht fündig, da die Räumlichkeiten leer stehen.

AdUnit urban-intext1

Jedoch verursachten die Einbrecher Sachschaden in Höhe eines niedrigen vierstelligen Eurobetrags.