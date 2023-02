Rothenburg. Im Rahmen der Konzertreihe „Podium junger Musiker“, die das Wildbad in Zusammenarbeit mit den bayrischen Hochschulen für Musik in Würzburg, Nürnberg und München veranstaltet, ist am Sonntag, 5. Februar, um 15 Uhr das Würzburger „Main Quartett“ zu Gast. Anissa Albrecht (Klarinette), Viola Gaebel (Klarinette/Kontrabassklarinette), Moritz Mihm (Klarinette/Es-Klarinette) und Leif-Marek Müller (Bassklarinette) spielen Werke von Brahms, Sciortino und Spohr. Barbara Anton begleitet das Quartett am Klavier. Bild: Anissa Albrecht

