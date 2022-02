Plastik auf dem heißen Herd

Rothenburg. In der Oberen Bahnhof-straße wurde am Donnerstag gegen 18 Uhr Feueralarm ausgelöst. Als Feuerwehr und Polizei am Einsatzort eintrafen, stellten sie den Geruch von verbranntem Kunststoff und Qualm fest. In der betreffenden Wohnung trafen sie auf die merklich alkoholisierte Wohnungsinhaberin, die nach Sturmklingeln die Türe öffnete. Die Dame des Hauses hatte den Herd eingeschaltet und war danach eingeschlafen. Dabei hatten sich Gegenstände aus Plastik, die auf der heißen Platte lagen, entzündet. Die Frau wurde aufgrund des gesundheitsschädlichen Rauchs von einem Arzt untersucht, der „soweit alles in Ordnung“ befand. Nachdem gut durchlüftet war, rückten Notarzt, Polizei und Feuerwehr wieder ab.

Es kam glücklicherweise noch zu keinem nennenswerten Schaden, jedoch muss sich die Geschädigte wegen Herbeiführens einer Brandgefahr und Verstoßes gegen die Verordnung zur Verhütung von Bränden verantworten.

