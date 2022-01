Plätzchen und Christstollen für guten Zweck

Bieberehren. Sofort bereit für eine Aktion waren die Ministranten aus Bieberehren, als sie erfuhren, dass ein Ministrant an Leukämie erkrankt ist. Schnell war klar, sie wollten der Elterninitiative leukämie- und tumorkranker Kinder der Station Regenbogen in Würzburg einen Scheck überreichen. Passend zum Advent backten alle Ministranten fleißig Plätzchen. Ebenso spendierten die Bäckerei Bauer aus Bieberehren und die Bäckerei Lang aus Röttingen mehrere Christstollen. Es kamen über 80 Plätzchen-Päckchen und einige Christstollen zusammen. Diese wurden nach einem Gottesdienst gegen eine Spende angeboten. Am Ende war das Spendenkörbchen gut gefüllt und die Ministranten konnten an Helmut Schwab (Mitte) von der Elterninitiative leukämie- und tumorkranker Kinder der Station Regenbogen, einen Scheck über 1000 Euro überreichen. Organisiert wurde die Aktion von den beiden Oberministranten Lukas Roth (links) und Laurens Vogel (rechts) sowie Marina Herwarth und Yvonne Pflüger. Bild: Marina Herwarth

