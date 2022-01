Am Mittwoch kurz nach 9 Uhr wollte ein Traktorfahrer mit seinem Gefährt nach links auf die L 1022 einfahren. Dabei übersah er eine in Richtung Schrozberg fahrende Pkw-Lenkerin in ihrem Chevrolet. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei wurde der Pkw von der Straße abgewiesen, wo er zunächst mit einem Verkehrszeichen zusammenstieß und schließlich auf der Fahrerseite liegen blieb.

