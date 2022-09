Phosphate sind wichtige Nährstoffe für Mensch, Tier und Pflanzen. Doch: Große Mengen an Phosphaten werden mit den kommunalen Abwässern und durch die Landwirtschaft (so genannte Düngemittelverluste) in die Gewässer eingetragen. Das Land verlangt eine deutliche Reduzierung dieser Einträge über die Kläranlagen. Deshalb muss die Stadt Niederstetten die Anlagen in Vorbachzimmern und Rüsselhausen

...