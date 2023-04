Pflegefachkräfte starten in den Beruf

Rothenburg. In der ANregiomed Akademie Rothenburg wurden die ersten sieben Absolventinnen der neuen generalistischen Pflegeausbildung verabschiedet, darüber hinaus haben vier Pflegefachhilfskräfte ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. Die Kooperation erfolgte im Rahmen des Ausbildungsverbundes des Netzwerkes Pflege Westmittelfranken. Dieser hat sich zum Ziel gesetzt, die Ausgestaltung und Durchfüh-rung der neuen generalistischen Ausbildung in der Pflege zu optimieren und interessierten Bewerberinnen und Bewerbern eine wohnortnahe Ausbildung anzubieten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Rahmen einer Feierstunde in der Kapelle der Klinik Rothenburg bekamen die frischgebackenen Pflegeprofis ihre Zeugnisse und Urkunden überreicht. Blerta Muqaku, Lei-tung des Dienstleistungszentrums Bildung bei ANregiomed und verantwortlich für den Bereich schulische Ausbildung, sagte: „Bleiben Sie Ihrem Beruf treu“. Sie stellte den Berufseinsteigern hervorragende berufliche Entwicklungsmöglichkeiten in Aussicht. Dies bestätigte auch Landrat Dr. Jürgen Ludwig. „Der Dienst am Nächsten hat immer Konjunktur.“ Dem stimmte auch Dr. Markus Naser uneingeschränkt zu: „Sie haben für sich einen sinnstiftenden Beruf gewählt“, so der Rothenburger Oberbürgermeister.

Die Glückwünsche der Klinikleitung überbrachten die Kaufmännische Direktorin Amelie Becher und Pflegedienstleitung Sandra Henneck. Beide freuen sich sehr, dass man fünf der Absolventinnen und Absolventen unmittelbar für eine Beschäftigung bei ANregiomed gewinnen konnte.

Mehr zum Thema Gesundheit Rückgang bei neuen Auszubildenden in der Pflege Mehr erfahren Spende Im Dienst der guten Sache Mehr erfahren

Obwohl alle ehemaligen Azubis Übernahmeangebote erhalten haben, entschieden sich einige für die Arbeit in anderen Bereichen und Einrichtungen, manch-mal steht auch ein Ortswechsel an.

Auszeichnungen der Regierung von Mittelfranken übergab Dr. Jürgen Ludwig. Für ihre herausragenden Ergebnisse überreichte er den Pflegefachfrauen Birgit Claus und Lucy Rank sowie den Pflegefachhilfskräften Anja Böttcher und Inge Strähle Staatspreise für herausragende Prüfungsergebnisse. Alle haben ihre Ausbildung mit einer Durchschnittsnote besser als 1,5 abgeschlossen.