Pfarrer Ingo Kuhbach im Amt bestätigt

Künzelsau. Pfarrer Ingo Kuhbach (Mulfingen) und Pfarrer Helmut Nohanowitsch (Pfedelbach) übernehmen wieder die Funktion des Dekans beziehungsweise stellvertretenden Dekans im katholischen Dekanat Hohenlohe. Die beiden sind per Briefwahl bestätigt worden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wahlberechtigt waren 51 Personen: die stimmberechtigten Mitglieder des Dekanatsrats, Pfarrer und Diakone, Vertreterinnen und Vertreter der weiteren pastoralen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Seelsorgeeinheiten sowie ein Vertreter der Geistlichen im Ruhestand. Von ihnen hatten 46 Personen ihre Stimme abgegeben. Die Auszählung fand im Gemeindezentrum St. Paulus in Künzelsau unter der Leitung von Weihbischof Thomas Maria Renz statt.

Pfarrer Kuhbach bekam demnach 45 Ja-Stimmen bei einer Enthaltung, Pfarrer Nohanowitsch 40 Ja-Stimmen und eine Nein-Stimme bei fünf Enthaltungen. Kuhbach und Nohanowitsch waren jeweils die einzigen Kandidaten, so dass die Wahl nur mit einer Ausnahmegenehmigung des Bischofs möglich war. Wegen Corona fand sie als Briefwahl statt. „Die derzeitige Situation der Kirche wird die Amtszeit prägen“, sagte Kuhbach nach der Wahl. Er kündigte an, die offizielle Einführung in die neue Amtszeit dafür nutzen zu wollen, mit allen Interessierten ins Gespräch über die aktuelle Lage der Kirche zu kommen. Diese Veranstaltung soll nach Ostern stattfinden. Wichtig sei ihm aber auch der Blick auf die Kirche vor Ort und darauf, was dort Gutes geleistet werde, erklärte Kuhbach. Daher wolle er die Menschen stärken, sich den Mut nicht nehmen zu lassen. Die Verkündigung und die Spendung von Sakramenten angesichts der personellen Ressourcen aufrechtzuerhalten, sah Nohanowitsch als eine Aufgabe für die kommende Zeit. Sie sei froh darüber, dass Pfarrer Kuhbach sich wieder zur Wahl gestellt habe, sagte Martina Pfitzke-Ripsam. Die gewählte Vorsitzende des Dekanatsrats sprach von einer guten Zusammenarbeit.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Kuhbach war 2015 zum ersten Mal zum Dekan gewählt worden. Zuvor war der heute 47-Jährige bereits stellvertretender Dekan und kommissarischer Dekan. Die Amtszeit als Dekan beträgt regulär sieben Jahre. Daran orientiert sich auch die Amtszeit des stellvertretenden Dekans. Nohanowitsch (71) wird diese aus Altersgründen allerdings nicht ausschöpfen.

Das katholische Dekanat Hohenlohe umfasst sechs Seelsorgeeinheiten mit 30 Kirchengemeinden.