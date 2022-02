Main-Tauber-Kreis. Pfarrer dürfen wieder länger predigen und die „3G“-Pflicht für Gottesdienste wird zurückgestellt. Die evangelische Landeskirche von Württemberg passt sich damit weitgehend den staatlichen Regelungen an.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann hatte das Zurückstellen der staatlich verordneten Regel („3G“ sollte ab Montag, 14. Februar, auch für Gottesdienst gelten), am Dienstag mit der schwachen Belegung von Intensivbetten trotz der rasanten Ausbreitung der Omikron-Variante begründet.

Besonderes Augenmerk

Für Gottesdienste gelten ab sofort neue Regelungen. © Keßler

Der besondere Schutz der Religionsfreiheit erfordere „ein besonderes Augenmerk bei Einschränkungen“. Die Stuttgarter Kirchenleitung hat das zum Anlass genommen, ihre eigenen Vorschriften zu überarbeiten. „Die staatlichen Vorgaben“, so wurde den Pfarrämtern mitgeteilt, „bieten hinreichenden Schutz für Gottesdienstbesucher, Ehren- und Hauptamtliche“. Für Nachweispflichten, Masken und Mindestabstand gelten ab sofort nur noch die staatlichen Vorschriften.

Dokumentation gestrichen

Gestrichen sind damit die Dokumentation der Gottesdienstbesucher an der Kirchentüre und die Forderung, dass Besucher der Gottesdienste statt der üblichen 1,5 Meter sogar zwei Meter Abstand halten müssten.

Zusätzlich fällt ab Montag, 14. Februar, auch in den „Corona-Alarmstufen“ die Pflicht, die Gottesdienstdauer auf 30 Minuten zu begrenzen. Damit können die Pfarrer wieder länger predigen und die Gemeinde darf auch wieder mehr singen – unter der FFP2-Maske. Möglich bleibt aber auch die in den letzten Monaten normale verkürzte Form der Liturgie. Wo Überfüllung der Gotteshäuser droht, haben die Kirchengemeinderäte die Möglichkeit, weitere Gottesdienste anzubieten. Auch der Konfirmationssonntag kann frei gewählt werden.

Beim Abendmahl gilt die Feier mit Einzelkelchen als Regelform und „es wird empfohlen, Gottesdienst möglichst im Freien zu feiern“. Von einer Pflicht dazu bei einer Sieben-Tage-Inzidenz ab 2000 ist nicht mehr die Rede.

Weiter digitale Gottesdienste

Digitale Gottesdienste, die sich auch hierzulande in der Pandemiezeit gut etabliert haben, sollen nach Auffassung des Oberkirchenrats „nicht in Frage gestellt werden“. Wenn eine Gemeinde sie dauerhaft anbieten will, sei allerdings eine Genehmigung der württembergischen Kirchenleitung nötig. peka

