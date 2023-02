Die abgewählte Bürgermeisterin von Blaufelden Petra Weber, will die Nachfolge von Wolfgang Class in Langenburg antreten.

Diese Nachricht dürfte viele überraschen: Zwei Wochen nach der Wahlniederlage in Blaufelden hat Petra Weber (56) ihre Bewerbung um den Bürgermeisterposten in Langenburg abgegeben. Dort hört Amtsinhaber Wolfgang Class vorzeitig auf. Gewählt wird am 7. Mai. „Ich bin

...