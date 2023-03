Patrick Wagner neuer Schulleiter

Künzelsau. Patrick Wagner wurde als Nachfolger von Jens Kössig zum neuen Schulleiter der Kaufmännischen Schule in Künzelsau ernannt. Jens Kössig wechselt nach zwei Jahren als Schulleiter wieder zum Regierungspräsidium Stuttgart.

Nach seiner Beschäftigung an der Kaufmännischen Schule 1 in Stuttgart ist Patrick Wagner bereits seit dem 1. August 2018 an der Kaufmännischen Schule in Künzelsau tätig. Im Schulleitungsteam war er als Abteilungsleiter für die dualen Bildungsgänge verantwortlich. Unter anderem war Wagner an der erfolgreichen Einrichtung der Fachklasse Kaufleute für Spedition- und Logistikdienstleistung beteiligt. Zudem betreut er den Bereich der Auslandsaufenthalte.

Motivierte Schülerinnen und Schüler haben hier die Möglichkeit, interkulturelle Erfahrungen in Spanien, Irland und Frankreich zu sammeln. Sehr aktiv ist Wagner auch in der Planung des jährlichen Berufsinfotages. Am 29. April werden sich im Berufsschulzentrum Künzelsau über 80 Unternehmen präsentieren und für die Berufsausbildung werben.

Landrat Dr. Neth dankte Wagner an der offiziellen Einsetzungsfeier für seinen bisherigen Einsatz an der Kaufmännischen Schule in Künzelsau und wünschte ihm für seine neue Rolle als Schulleiter gutes Gelingen. Bild: Schule