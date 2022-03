Parksituation in Röttingen bereitet Probleme

Röttingen. Die romantischen Straßen und Gässchen in Röttingen sorgen erneut beim Autoverkehr für Probleme. Schwierigkeiten entstehen vor allem beim Parken. Aktuell trifft dies vor allem in der Hauptstraße zu, wenn Anwohner ein paar Schritte zu Fuß sparen wollen und an Engpässen parken. Oft kommen Lkw und vor allem Linienbusse nicht vorbei. Reklamierende Busfahrer werden von den Parkern gar angepöbelt. Jetzt hat sich der Röttinger Stadtrat ausführlich mit dieser Situation beschäftigt. Zur Debatte stand die Auflösung der Bushaltestelle am Marktplatz, oder, wie schon am kleinen Marktplatz (Bereich Bäckerei Roth), ein absolutes Halteverbot.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Stand gleich doppelt auf der Agenda der Röttinger Stadtratssitzung: die ehemalige Mädchenschule. © Brunecker

Schnell war klar, dass der Verzicht auf eine Bushaltestelle am Marktplatz nicht zur Diskussion steht, daher entschieden sich die Räte einstimmig für ein absolutes Halteverbot auf beiden Seiten im Bereich der Engstelle, beginnend am Ende des Marktplatzes bis zur Abzweigung Obergasse. Für große Verwunderung beim Stadtrat, aber auch bei den zahlreichen Zuhörern sorgte die Mitteilung von Bürgermeister Hermann Gabel bei der Genehmigung eines Tekturplans zur ehemaligen Mädchenschule in der Hauptstraße. Das dreigeschossige Baudenkmal aus dem Jahre 1821 ist im Dachgeschoss in schlichter offener Fachwerkbauweise erbaut, die normalerweise nicht verputzt werden sollte. Anders hier: laut dem Rathauschef kam von Hans-Christof Haas, Referent beim Landesamt für Denkmalpflege, die Zustimmung, die Fassade zu überputzen. Abgelehnt vom Gremium wurde die Änderung der Verordnung über das Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP), Beteiligungsverfahren, zum Entwurf vom 14. Dezember 2021. Der Rat sieht darin eine Verschlechterung der bisherigen Verordnung.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Auf Stippvisite in der Heimatstadt Schauspielerin Gabi Geist: Von Röttingen aus in die ganze Welt Mehr erfahren eibe in Röttingen Röttingen: eibe-Mitarbeiter spenden für Menschen in der Ukraine Mehr erfahren