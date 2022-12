Otto Hagelstein und Eberhard Busch verabschiedet

Niederstetten. Die MHZ Hachtel GmbH & Co KG zählt zu den führenden Unternehmen für maßgefertigte Fensterdekoration und Sonnenschutzsysteme und ist am Standort Niederstetten auch in der Kunststofftechnik tätig. Am Standort Niederstetten ist die anerkannte Werkfeuerwehr mit einer schlagkräftigen Truppe stationiert. Für den Einsatzfall steht ein Löschfahrzeug LF 8 zur Verfügung.

Zwei verdiente Feuerwehrangehörige haben ihren Feuerwehrdienst bei der Werkfeuerwehr MHZ beendet und gingen nach 50 Jahren in den verdienten „Feuerwehr-Ruhestand“. Otto Hagelstein hat nach Grundausbildung, Maschinisten-, Atemschutz- Gruppenführer- und Zugführerausbildung 20 Jahre als Kommandant die Werkfeuerwehr der MHZ geführt, war für Einbau und Reparatur des Feuerwehrautos federführend tätig. Er war der unermüdliche Motor für die Feuerwehr.

Eberhard Busch war ebenfalls Feuerwehrler durch und durch, war Teilnehmer an Leistungsabzeichen, Zeltwart, Fahrer des Fahrzeugs und bei Geräteabnahme durch den TÜV.

Im Beisein von Kreisbrandmeister Andreas Geyer, dem Kommandanten der Gesamtfeuerwehr Niederstetten Oliver Käss, Angehörigen der Werkfeuerwehr und der Werkleitung wurden Otto Hagelstein und Eberhard Busch mit Übergabe des Feuerwehr-Ehrenzeichens aus der Werkfeuerwehr verabschiedet.