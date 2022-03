Blaufelden. Der Ostermarkt mit Flohmarkt findet am Sonntag, 3. April, von 11 bis 17 Uhr in der Mehrzweckhalle statt. 30 Aussteller präsentieren eine Vielfalt an österlichen Geschenk- und Dekorationsartikeln. Einen großen Anteil an diesem Markt, bilden die handbemalten Ostereier, die kunstvoll gestalteten Osterkarten und die handgeflochtenen Weidenkörbe. Zu sehen ist auch eine große Auswahl von künstlerisch gestalteten Arbeiten aus Holz und Keramik, Kerzen, Schmuck und Strickarbeiten nicht zu vergessen.

Der Blaufeldener Ostermarkt ist über die Jahre hinweg zu einem beliebten und überaus stark besuchten Frühlingsmarkt in der Region geworden zusammen mit den bekannten, aber auch neuen Ausstellern. Tradition ist die Unterstützung des Landfrauenvereins Blaufelden mit dem beliebten Café, das von 14 bis 17 Uhr geöffnet ist. In der Markthalle hat das Fanfarencorps Blaufelden einen breit gefächerten Flohmarkt organisiert. Alte Möbel, Bücher, Schallplatten und vieles mehr, laden zum Stöbern und hin und wieder natürlich auch zum Kauf ein. Als weitere Attraktion hat das Eisenbahn- und Dampfmodell Museum von 13.30 bis 16 Uhr seine Pforten geöffnet. Die Veranstaltungen finden unter den Coronabestimmungen statt.

