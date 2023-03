Ortschaftsrat ehrt Erich Bender

Vorbachzimmern. Der Ortschaftsrat des Niederstettener Stadtteils Vorbachzimmern hat den bisherigen Feuerwehr-Kommandanten Erich Bender für sein außergewöhnliches Engagement im Feuerwehrdienst ausgezeichnet.

Verlässlich und engagiert

Die Freiwillige Feuerwehr Vorbachzimmern habe mit Erich Bender seit 1982 einen verlässlichen, engagierten Feuerwehrmann in ihren Reihen, stellte der Ortschaftsrat fest. Überdies habe Bender von 2002 bis 2012 als stellvertretender Abteilungskommandant und von 2012 bis 2022 als Abteilungskommandant in vorderster Linie seinen freiwilligen Dienst in der Abteilung Vorbachzimmern und darüber hinaus geleistet.

Dieses herausragende Engagement konnte jetzt nochmals in einer Ortschaftsratssitzung gewürdigt werden.

Weiter Teil der Abteilung

Neben einer Dankurkunde und einem kleinen Präsent hat Ortsvorsteher Gerhard Hauf das ausgewöhnliche, ja beispielhafte Wirken von Bender kurz Revue passieren lassen und mit einem Dank der Einwohnerschaft verbunden.

Bender bleibt der Abteilung auch nach der Verabschiedung als Kommandant erhalten. Seine Persönlichkeit ist untrennbar mit dem Dienst für die Nächsten verbunden.

Zwei Nachfolger

Auch seine Nachfolger in der Führung der Abteilung, Gerd Frank als Kommandant und Andreas Mohr als stellvertretender Kommandant, konnten als Ortschaftsräte für ihren verdienten Vorgänger ihren Dank unterstreichen. pm