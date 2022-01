Online-Filmfest am 20. Januar

Künzelsau. Das „kurz.film.fest“ des Studiengangs Betriebswirtschaft und Kultur-, Freizeit-, Sportmanagement (BK) am Campus Künzelsau der Hochschule Heilbronn geht am 20. Januar in die fünfte Runde. Aufgrund der aktuellen Corona-Lage findet das Filmfest digital statt. Unter der Leitung von Professorin Raphaela Henze konzipieren und organisieren BK-Studierende das „kurz.film.fest“.

Ab 20 Uhr zeigen junge Filmemacher von Filmhochschulen in ganz Deutschland ihre selbstproduzierten Werke in den Genres Animation, Spielfilm und Dokumentation. Am Ende stimmen eine Fachjury und das Publikum darüber ab, welche Kurzfilme die begehrten Preise erhalten. Im Anschluss stellen sich die Filmemacher den kritischen und neugierigen Fragen der Jury und des Publikums.

Dass Künzelsau großes Kino kann, hat das „kurz.film.fest“ bereits bewiesen: In den vergangenen Jahren wurden mehrfach Filme, die im Rahmen des Filmfests gezeigt wurden, für die Student Academy Awards in Los Angeles, den Studierenden-Oscar, nominiert.

Viele Kurzfilme behandeln sensible Themen, weshalb am „kurz.film.fest“ nur Volljährige teilnehmen können. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung bis 19. Januar ist unter https://eveeno.com/kurzfilmfest notwendig.

