Omikron-Variante im Hohenlohekreis nachgewiesen

Hohenlohekreis. Im Hohenlohekreis wurde am Dienstag erstmals die Omikron-Variante des Coronavirus nachgewiesen. Dies teilte das Landratsamt des Hohenlohekreises mit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In einem Fall wurde die Virusvariante durch Sequenzierung in einem Labor bestätigt, in einem weiteren Fall geht das Gesundheitsamt aufgrund des epidemiologischen Zusammenhangs ebenfalls von dieser Virusvariante aus.

Die Fallermittlung und Kontaktpersonennachverfolgung durch das Gesundheitsamt des Hohenlohekreises ist abgeschlossen. Bei den beiden Infizierten handelt es sich um ein Ehepaar mittleren Alters, beide Personen sind doppelt geimpft und weisen keine Symptome auf.

In häuslicher Isolation

Weil diese sich unmittelbar nach einem positiven Selbsttest bis zur Bestätigung mittels PCR-Test bereits häuslich isoliert haben, gibt es nur wenige enge Kontaktpersonen. Die Infektionsquelle liege aller Wahrscheinlichkeit nach außerhalb des Hohenlohekreises, schreibt das Landratsamt. „Genau an diesen Fällen können wir erkennen, wie hilfreich das Impfen, Testen und Reduzieren von Kontakten ist“, betonte Landrat Dr. Matthias Neth.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Testangebote nutzen

„Diese wichtigen Bausteine in der Pandemiebekämpfung haben gemeinsam mit dem verantwortungsbewussten Handeln der Betroffenen dazu geführt, dass die Infektionen bislang mild verlaufen, früh erkannt wurden und die weitere Verbreitung der Virusvariante minimiert werden konnte. Daher rufe ich alle Bürger noch einmal ausdrücklich auf, auch jetzt in der Zeit zwischen den Jahren unbedingt die vorhandenen Test- und Impfangebote zu nutzen“. Alle Informationen zu diesen Angeboten gibt es unter www.corona-im-hok.de.

Bei der Omikron-Variante des Coronavirus handle es sich um eine besorgniserregende Virusvariante, die für ihre besonders schnelle Verbreitung bekannt sei, heißt es seitens des Landratsamtes.

Die strengen Quarantäneregelungen für Kontaktpersonen gelten daher unabhängig von Impf- oder Genesenenstatus, auch eine Freitestung ist nicht möglich.