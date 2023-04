Oldtimer zu Gast in Bartenstein

Bartenstein. Die Motorsportfreunde Ettetal veranstalten am Ostersonntag ein Oldtimertreffen. Traditionell am Ostersonntag treffen sich Liebhaber von Autos, Motorrädern, Schleppern und allem fahrbaren aus alter Zeit in Bartenstein, um ihre „alten Schätze“ der Bevölkerung zu präsentieren. Traktoren, Autos und Motorräder aus der vergangenen automobilen Zeit, im Originalzustand oder aufwendig restauriert, locken Menschen allen Alters zum Oldtimertreffen am Ostersonntag, 9. April in das alte Residenzstädtchen Bartenstein, um in alten Erinnerungen einzutauchen, oder sich mit der Technik von damals auseinanderzusetzen. Ergänzend wird die Jugendgruppe der Motorsportfreunde ihre Jugendkarts präsentieren, bei Interesse stehen die Mitglieder mit Rat und Tat zur Seite und vereinbaren gerne auch ein Probetraining.

Treffpunkt ist an der Sport- und Festhalle am Ortseingang von Bartenstein. Für das leibliche Wohl sorgen die Motorsportfreunde und der Angelsportverein Bartenstein/Ettenhausen. Ab 10 Uhr werden die ersten Fahrzeuge erwartet. Zur Stärkung nach teils weiter Anreise wird um 10.30 Uhr mit einem Weißwurstfrühstück gestartet, das nahtlos ab 12 Uhr in den Mittagstisch übergeht. Ab 14 Uhr gibt es dann Kaffee und Kuchen. Nähere Infos beim Organisationsteam Thomas und Friedrich Pröschel unter Telefon 07936/589 oder bei Bernd Bucher unter Telefon 07936/440 oder unter msf-ettetal@web.de.