Ohne Hilfe droht der Tod

Hohenlohekreis. Mit dem Beginn der wärmeren Witterung machen sich viele Amphibien auf den Weg von ihren Winterquartieren zu ihren Laichplätzen. Oft sind von den Tieren dabei Straßen zu überqueren, was bei hohem Verkehrsaufkommen oft den sicheren Tod für die Tiere bedeutet.

Um das zu verhindern, werden auch im Hohenlohekreis an einigen Stellen nun zeitnah wieder Amphibienleitzäune aufgestellt. Diese sollen die Kröten, Molche und Frösche davon abhalten, auf die Straße zu springen. Damit die Tiere jedoch zu ihren Laichplätzen – meist einem See oder einem Tümpel – gelangen können, sind sie auf menschliche Hilfe angewiesen.

Für diese wichtige Aufgabe werden daher wieder ehrenamtliche Helferinnen und Helfer gesucht, die die Tiere einsammeln und über die Straße bringen. Besonders wichtig ist die Kontrolle der betreffenden Stellen in den Morgenstunden. Denn bleiben die Kröten über den Tag im Zaunbereich, kommt es schnell zu Austrocknungen und vor allem bei Sonnenschein zum Tod der Tiere. Zusätzlich dazu steigt das Risiko, einem Fressfeind zum Opfer zu fallen.

Umso wichtiger ist es, dass es genügend ehrenamtliche Helfer gibt - zuletzt ist diese Zahl jedoch stetig gesunken. Aktuell werden im Hohenlohekreis insbesondere für die Strecken an der L1046 zwischen Wohlmuthausen und Schwarzenweiler sowie an der L1044 südlich von Waldzimmern Helfer gesucht. Besondere Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Der zeitliche Schwerpunkt der Wanderung liegt im März bis Anfang April. Wer sich also vorstellen kann, hier regelmäßig oder an einzelnen Tagen oder Terminen das Team der Ehrenamtlichen zu unterstützen oder wer dazu weitere Fragen hat, wendet sich an die Untere Naturschutzbehörde des Hohenlohekreises. Ansprechpartnerin ist Carina Conrad unter Telefon 07940/ 18-1367 oder unter carina.conrad@hohenlohekreis.de.

Amphibien sind ein wichtiger Baustein innerhalb natürlicher Nahrungsketten.

Viele von ihnen stehen auf dem Speiseplan von Vögeln wie Störchen oder Graureihern ganz weit oben. Aber auch Reptilien und Säugetiere ernähren sich von Fröschen und Kröten.

Im Gegensatz dazu fressen die Lurche Würmer, Spinnen und Käfer. Kommt es zu einem Rückgang der Tiere, hat dies folglich Auswirkungen auf das gesamte Ökosystem.