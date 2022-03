Ohne Führerschein, aber mit Alkohol

Vellberg. Ein 30-jähriger war am Samstag gegen 20.35 Uhr mit dem Fahrzeug seines Chefs nach Vellberg (Landkreis Schwäbisch Hall) unterwegs. Dort begab er sich zum Haus einer 33-jährigen und zerschlug die Scheibe der Haustüre mit seiner Hand, wodurch er sich an der Hand verletzte. Anschließend verließ er die Örtlichkeit und begab sich wieder in den PKW seines Chefs. Die eingesetzten Polizeibeamten trafen den 30-Jährigen beim Eintreffen schlafend im Auto vor.

Nachdem sie ihn aufgeweckt hatten, stellten sie eine starke Alkoholisierung fest. Außerdem kam heraus, dass der 30-Jährige ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein, den PKW seines Chefs unbefugt in Gebrauch genommen hatte. Die Polizeibeamten nahmen ihm den Fahrzeugschlüssel ab. Der 30-Jährige muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

