Offene Türen im Oktober

Niederstetten. Bis zum traditionellen Herbstfest abgeschlossen sein sollen die derzeit laufenden Baumaßnahmen am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in Niederstetten. Dies teilte Bürgermeisterstellvertreter Ulrich Roth im Rahmen der jüngsten Gemeinderatssitzung mit. Das diesjährige Herbstfest ist für 23. bis 26. September avisiert. Zudem sei geplant, die offizielle Einweihung des ZOB mit einem Tag der offenen Tür des Umschulungs- und Fortbildungszentrum (UFZ) Niederstetten zu verbinden, das bereits seit einigen Monaten in Betrieb ist.

Ein Termin werde im Oktober angestrebt und beizeiten öffentlich bekanntgegeben, kündigte Ulrich Roth an. pdw