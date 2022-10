Obsttag im Freilandmuseum

Wackershofen. Das Hohenloher Freilandmuseum in Schwäbisch Hall-Wackershofen veranstaltet am Sonntag, 23. Oktober, von 11 bis 17 Uhr einen erlebnisreichen Herbsttag rund um das Thema Obst.

Gemeinsam mit den KreislandFrauen Schwäbisch Hall wird an der Mühle Laun leckeres Apfelmus gekocht, Apfelblooz gebacken und Bratäpfel zubereitet. Vor allem Kinder sindwillkommen, unter fachkundiger Anleitung der Landfrauen bei der Arbeit in der Küche mitzuhelfen. Natürlich dürfen alle Köstlichkeiten auch probiert werden.

Eine weitere traditionelle Form der Obstverarbeitung wird am Steigengasthaus gezeigt. Die Eltern des Naturkindergartens Wackershofen nehmen die Mostpresse in Betrieb und stellen aus Äpfeln von den Obstbäumen des Museums frischen Süßmost her. Tatkräftige Helferinnen und Helfer können dabei mit anpacken. Als weitere Attraktion können Kinder gegen einen kleinen Unkostenbeitrag selbst Obst einkochen und dabei mehr über das Thema Haltbarmachung erfahren. Zum Stärken laden darüber hinaus die Besenwirtschaft im Weinbauerndorf und die Museumsgaststätte „Roter Ochsen“ ein. Bild: Museum