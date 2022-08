Ob Groß oder Klein, jeder kann mitlaufen

Nach zwei Jahren Zwangspause und dem im vergangenen Jahr – trotz aller Schwierigkeiten – sehr gut besuchten Herbstlauf veranstaltet der TV Niederstetten nun wieder im Rahmen des Herbstfestes seinen traditionellen Herbstfestlauf.

Niederstetten. Wie bereits seit über einem Vierteljahrhundert – es ist der insgesamt 26. Herbstfestlauf – können alle Aktiven und Hobbyläufer am 24. September am Lauf in und um Niederstetten teilnehmen.

Nach dem Erfolg und der guten Rückmeldungen zum Lauf im vergangenen Jahr erwarten die Teilnehmer daran angelehnt verschiedene Streckenverläufe im und rund um das Stadion sowie den Festplatz, mit Ausgangspunkt für alle Läufe im Burgwiesenstadion Niederstetten.

Folgende Laufklassen werden ab 12 Uhr angeboten:

Minilauf C über eine Runde (400 Meter) für Kinder (2017 und jünger) sowie im Anschluss Minilauf B über eine Runde (800 Meter) für Schüler/innen der Jahrgänge 2013 bis 2016, beide ohne Wertung.

Um ca. 13.15 Uhr Minilauf A über eine Runde (1300 Meter) für Schüler/innen der Jahrgänge 2011 und 2012.

Um ca. 14 Uhr Start des Hauptlaufs mit einer anspruchsvollen Runde über 12,1 Kilometer, offen für alle Klassen. Die Altersklassenwertung erfolgt in 10-er Schritten.

Ab ca. 14.15 Uhr Schüler-/Jugendlauf mit zwei Runden über insgesamt ca. 2300 Meter für die Jahrgänge 2005 bis 2010. Nach dem Einlagelauf der Winzertänzer wird dann zum Abschluss gegen 16 Uhr der Jedermann- und zeitgleich der Staffellauf über drei Runden mit jeweils ca. 1300 Metern (gesamt 3,9 Kilometer) gestartet, offen für alle Klassen. Die Altersklassenwertung erfolgt in 10-er Schritten. Alle Teilnehmer der Miniläufe sowie des Schüler-/Jugendlaufs und des Jedermannlaufs sowie die Plätze eins bis drei des Hauptlaufs erhalten eine Urkunde. Für alle weiteren Platzierungen stehen die Urkunden ab Anfang Oktober über die Homepage des TV Niederstetten zum Download bereit. Die Siegerehrungen der Miniläufe finden direkt im Anschluss an die jeweiligen Läufe statt. Die Siegerehrung des Schüler- und Jugendlaufs, des Hauptlaufs sowie der Staffeln und des Jedermannlaufs findet im Anschluss an den letzten Lauf statt. Die Startgebühren betragen beginnen bei vier Euro für Minis und reichen bis acht Euro für den Hauptlauf.

Anmeldungen bis zum 18. September bei Anita Kohlschreiber, Telefon 07932/604533, E-Mail: buero@tv-niederstetten.de oder online auf www.tv-niederstetten.de. Nachmeldungen sind bis 30 Minuten vor dem Start des jeweiligen Laufes möglich, hierbei fällt eine zusätzliche Nachmeldegebühr an. Für die Bewirtung der Zuschauer im Stadion ist durch die Kegelabteilung des TV Niederstetten gesorgt. pm