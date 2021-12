Gestern war der Tag der Menschenrechte. Ich musste an Friedrich Spee und an sein Lied „O Heiland, reiß die Himmel auf“ denken: O Heiland, reiß die Himmel auf, herab, herab vom Himmel lauf, reiß ab vom Himmel Tor und Tür, reiß ab, wo Schloss und Riegel für. So dichtet, klagt und hofft Friedrich Spee. Worunter hat Friedrich Spee gelitten?

Eine Not trieb ihn besonders um. Es war der Hexenwahn in seiner Zeit. Er hat erlebt, wie Frauen durch irgendeine Verleumdung in die Mühlen der Hexengerichtsbarkeit gerieten. Friedrich Spee stand den Frauen als Seelsorger bei den Verhören bei. Irgendwann hielt er es nicht mehr aus, dazu zu schweigen und schrieb seine Schrift „Cautio criminalis“ gegen diesen Wahn. Eine Schrift gegen Folter und für rechtsstaatliche Prinzipien. Friedrich Spee setzte sich engagiert für Menschenrechte, für Frauenrechte im Besonderen ein.

Schon neun Jahre zuvor dichtete er 1622 sein Adventslied: „O Heiland, reiß die Himmel auf“ und bringt die himmelschreiende Not der Menschen vor Gott. Der ferne Gott soll die Schreie der Menschen hören, den Himmel aufreißen und herabeilen. In der zweiten und dritten Strophe werden Metaphern von Tau, Regen, Erde und Blühen verwendet: „O Gott, ein Tau vom Himmel gieß, im Tau herab, o Heiland fließ. Ihr Wolken, brecht und regnet aus den König über Jakobs Haus. O Erd, schlag aus, schlag aus, o Erd, dass Berg und Tal grün alles werd.“

Es sind Gegenbilder, die nicht auf Gewalt oder Aggression setzen. Neue Kräfte sollen sich Bahn brechen, die am Ende stärker sind als die Mächte des Todes.

Da wächst etwas, da bricht sich etwas Bahn, das nicht gewaltvoll ist. Ja, das Leben wächst, klein und unscheinbar und doch so kraftvoll aus der Erde empor. Der Heiland, der für das Leben und die Heilung steht, soll kommen, soll herausspringen aus der Erde. Was für Bilder! Mitten in Menschenrechtsverletzungen, in seelischen Nöten, in Einsamkeit und Verzweiflung, können sich neue Kräfte entfalten.

Fraukelind Braun, evangelische Pfarrerin, Creglingen