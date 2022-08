Not auf dem Wohnungsmarkt soll gelindert werden

Crailsheim. Die Planungen zur Umsetzung des geförderten Wohnungsbaus durch die Stadt Crailsheim sind nach Angaben der Stadtverwaltung bereits weit fortgeschritten. Die L-Bank Baden-Württemberg hat nun eine Förderung von 1,1 Millionen Euro zugesichert.

Wohnraum in Crailsheim ist knapp und besonders im Bereich von bezahlbaren Zwei- bis Drei-Zimmer-Mietwohnungen ist die Marktsituation schwierig. Aus diesem Grund haben Stadtverwaltung und Gemeinderat in ihrer gemeinsamen Arbeit einen Schwerpunkt auf die Schaffung von neuem Wohnraum gelegt. Im Dezember 2021 entscheid der Gemeinderat, dass die Stadt erstmals selbst in den geförderten Wohnungsbau einsteigen soll. Im Gebiet „Heckenbühl“ an der Martha-McCarthy-Straße soll in den kommenden Monaten ein Mehrfamilienhaus mit insgesamt 18 Wohnungen entstehen. Die Wohnungsgröße der 16 geförderten Wohnungen beläuft sich auf 45 bis 63 Quadratmeter. Im vierten Obergeschoss sind zwei nicht geförderte Wohnungen mit je 84 Quadratmeter vorgesehen, die mit höheren Mietsätzen der Querfinanzierung des Projekts dienen sollen. Im städtischen Haushalt sind für das Gesamtprojekt 4,283 Millionen Euro bereitgestellt. Nun, unmittelbar vor dem Baustart, teilte die L-Bank als Landesförderinstitut des Landes Baden-Württemberg mit, dass sie das Bauvorhaben mit 1,1 Millionen Euro bezuschussen wird. „Die Förderzusage ist ein klares Zeichen, dass auch das Land sich der problematischen Situation des Wohnraummangels bewusst ist. Wir sind für die finanzielle Unterstützung für unser erstes soziales Wohnbauprojekt sehr dankbar“, so Sozial- & Baubürgermeister Jörg Steuler in einer Pressemitteilung.