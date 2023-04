Noch einmal nachdenken?

Zum Leserbrief „Behördenversagen in höchstem Ausmaß“ (FN 15. April)

Auf Herrn Lahrs Leserbrief vom 15. April eingehend möchte ich zu bedenken geben, dass allein durch die Tatsache, dass der gesamte Gemeinderat aus dem Sitzungssaal auszieht, dieses Handeln nicht zwangsläufig legitimiert wird. Gemeinsames Vorgehen vieler Menschen stärkt zwar die Gruppe, ist aber nicht automatisch auch rechtmäßig. Viele alltägliche und auch geschichtliche Ereignisse belegen das. Ähnlich wie das ausgewechselte Rathaustürschloss erscheint die Auszugsaktion der Stadträte kraftvoll und effektiv. Alles ganz einfach, weil effektvoll? Letztendlich wohl kaum. Es könnte harsche nachteilige Folgen für die Gemeinde haben – vom immensen Schaden für den Gemeindefrieden mal ganz abgesehen.

Dass keine der vielen Dienstaufsichtsbeschwerden bisher zu Konsequenzen führte, kann man wie Herr Lahr mit dem Spruch „eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus“ begründen. Man könnte allerdings auch überlegen, ob nicht schlicht sachliche Gründe ausschlaggebend waren. Last not least: Ein fehlerhaftes Verhalten der Bürgermeisterin als „ständiges Verhalten“ zu verallgemeinern, ist meines Erachtens problematisch, da es oft zu mehr Vorurteilen und tieferen Gräben führt.

Dass sich die Gemeinderatsmitglieder nach eigenen Worten „völlig im Stich gelassen“ fühlen, „von Landrat Schauder, dem Regierungspräsidium Stuttgart und der Staatsanwaltschaft in Ellwangen“ (FN, 13. April), hat möglicherweise nachdenkenswerte Gründe. Wenn eine Gruppe fest verschworen und der Überzeugung ist, dass alle mit anderer Meinung im Unrecht sind, ist es oft schwer zu vermeiden, dass eine gut gemeinte Sache zur Schildbürgerposse abgleitet. Trotz fraglos ehrenhafter Motive und Handlungsziele.