Wissenschaft - Der Niederstettenerin Dr. Melanie Balbach könnte mit ihrem Forscherteam am New Yorker Weill Cornell Medical Center ein Durchbruch gelungen sein Niederstetten: „Pille für den Mann" zur Verhütung

Vom Vorbach an den Hudson River: Dr. Melanie Balbach hat diesen Spagat gewagt – und nicht bereut. Die Niederstettenerin forscht an einer New Yorker Uni – und ist maßgeblich an der Entwicklung eines Verhütungsmittels für den Mann beteiligt.