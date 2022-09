Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Nach Urteil auf dreijährige Haftstrafe - Wildentierbacher will Bad Mergentheimer Prozess auf Rechtmäßigkeit prüfen lassen Niederstetten: Kriegswaffen-Besitzer geht in Berufung

Der Anfang August vor dem Amtsgericht (AG) in Bad Mergentheim zu drei Jahren Haft ohne Bewährung verurteilte Waffensammler aus dem Niederstettener Ortsteil Wildentierbach will das Urteil nicht akzeptieren und strebt eine neue Verhandlung in höherer Instanz an. Dies hat die FN-Redaktion aktuell aus Justizkreisen erfahren.