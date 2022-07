Mit einem Festakt erfolgte die Fahrzeugübergabe durch die Stadt Niederstetten, vertreten durch den Stellvertretenden Bürgermeister Harald Dietz, an die Freiwillige Feuerwehr mit Kommandant Oliver Käss und Kreisbrandmeister Andreas Geyer. Übergeben wurde an die Abteilung Adolzhausen ein TSF-W 750, Niederstetten (TLF 3000) und eine SAR-Drohne mit Wärmebildkamera an das Drohnenteam. Das TSF für die Abteilung Oberstetten konnte wegen Lieferengpässen noch nicht geliefert werden.

© Markhard Brunecker