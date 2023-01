Der Niederstettener Gemeinderat hat Bürgermeisterin Heike Naber zur „Persona non grata“ erklärt – also zur „unerwünschten Person“. Zusammenarbeit nicht möglich: So hat sich das Gremium in einer Sitzung am Dienstag positioniert.

Solange die anhängigen juristischen Verfahren nicht geklärt sind, könne man nicht mit der Bürgermeisterin zusammenarbeiten. Trotz und wegen der angekündigten

