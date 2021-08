Nachdem sich am Montagabend auf einer Landesstraße bei Niederstetten die Außenspiegel zweier Autos touchierten, fuhr einer der Unfallbeteiligten einfach davon.

Der Unbekannte war vermutlich in einem dunkelblauen BMW auf der L 1020 von Niederstetten in Richtung Eichhof unterwegs. In einer Linkskurve geriet der Wagen zu weit nach links und prallte mit dem Spiegel eines entgegenkommenden

...