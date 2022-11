Immer wieder treffen sich seit dem Herbst des vergangenen Jahres kleinere und größere Gruppen zum Stadtspaziergang entlang den sechs Stationen des Tachelespfades in der Kernstadt von Niederstetten. In den letzten Monaten hat Pfarrer Roland Silzle Gruppen aus Crailsheim, Blaufelden, Rot am See, Künzelsau und dem Landkreis Main-Tauber begleitet.

In etwa 90 Minuten erfährt der Besucher

...