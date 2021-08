Niederstetten: 23 Personen zu Rettungsschwimmern fortgebildet

Niederstetten. Anders als gewohnt, fand die Abnahme des Rettungsschwimmabzeichens dieses Jahr schon im Sommer anstatt im Herbst statt. Der Hintergrund der früheren Abnahme war eine Anfrage des Fördervereins Freibadfreunde in Schrozberg.

Nachdem das Freibad im Jahr 2014 geschlossen worden war, wurde es nach einer Komplettsanierung und Renovierung Mitte Juni 2021 wieder eröffnet (wir berichteten). Der Förderverein Freibadfreunde hat sich dazu bereit erklärt, bei der Sicherheit im Freibad in Form von Rettungsschwimmern mitzuhelfen.

Ab hier kam dann die DLRG-Ortsgruppe Niederstetten mit ins Boot. Nach Anfrage des Fördervereins hat sich das Ausbilderteam Elke Zierlein und Rafael Krise dazu bereit erklärt, alle diejenigen, die das Rettungsschwimmabzeichen neu ablegen oder wiederholen mussten, auszubilden und das Abzeichen dann abzunehmen, egal ob aus Niederstetten oder auch aus anderen Vereinen – dieses Jahr eben nur schon früher als sonst. Von Anfang Juni bis Ende Juli fand die praktische Ausbildung im neu eröffneten, beheizten Freibad in Schrozberg statt. Bei der praktischen Ausbildung mussten für die Abzeichen Bronze, Silber und Gold verschiedene Schwimmdisziplinen und Rettungsschwimmpraktiken gemacht werden. Für die Rettungsschwimmabzeichen in Silber und Gold waren noch eine kombinierte Übung abzulegen. Für das Abzeichen in Gold wurde außerdem die Handhabung verschiedener Rettungsgeräte gefordert.

Kürzlich fand dann der theoretische Teil statt, welcher einen Erste-Hilfe-Kurs beinhaltete. Beim theoretischen Teil werden unter anderem Kenntnisse über Atmung und Blutkreislauf, Gefahren in und am Wasser, Hitze- und Kälteschäden, Aufgaben und Tätigkeiten der DLRG und viele weitere Themen behandelt. Im Anschluss daran ist dann noch eine schriftliche Prüfung abgelegt worden. Insgesamt haben 23 Schwimmer aus der Ortsgruppe Niederstetten an der Ausbildung teilgenommen und folgende Abzeichen abgelegt: Bronze: Hellen Kohlschreiber, Lea Ehnes, Hilla Waldmann. Silber: Noah Kohlschreiber, Katharina Esslinger, Christen Heiner, Susanne Melber, Marion Wollinger, Melanie Schneider, Jessica Mehrbrodt, Marie Schmieg, Andreas Friedrich, Luise Kießecker, Merle Köhl, Tobias Kreuzer, Moritz Pflüger, Lukas Kohlschreiber, David Waldmann, Kathrin Müller, Kai Müller. Gold: Anna Schmieg, Rafael Kriese, Jan Hollenbach.

