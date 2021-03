Crailsheim. Die Ordnungsdienste der Stadt werden zum Osterfest die Maskenpflicht sowie die Einhaltung der Kontaktbeschränkungen im Innenstadtbereich sowie im Lebensmittelhandel besonders kontrollieren. Das Personal werde hierzu personell aufgestockt, wie es in einer Pressemitteilung der Verwaltung heißt.

Mit den nun steigenden Außentemperaturen wird auch der Wunsch nach einem Aufenthalt im Freien größer. Die Stadtverwaltung weist allerdings darauf hin, dass auch hier die gegenwärtigen Kontaktbeschränkungen gelten. Demnach dürfen nur fünf Personen aus maximal zwei Haushalten zusammenkommen. Kinder unter 14 Jahren werden nicht mitgezählt. Nachbarschaftliche sowie freundschaftliche Besuche sind weiterhin nicht erlaubt. Lediglich Familienmitglieder und Lebenspartner dürfen sich besuchen.

Seit dem 12. März gilt zudem eine Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske im Innenstadtbereich von Crailsheim. Das Landratsamt Schwäbisch Hall hatte hier eine entsprechende Allgemeinverfügung erlassen. Stichpunktartige Kontrollen in den vergangenen Tagen haben jedoch gezeigt, dass sich viele Menschen nicht an diese Regelung halten. „Angesichts einer 7-Tages-Inzidenz von deutlich über 700 im Stadtgebiet ist unser Verständnis für diese Missachtung aufgebraucht. Es gibt diese Regeln seit nunmehr zwei Wochen und jeder, der in die Innenstadt geht, muss sich daran halten“, betont Sozial- & Baubürgermeister Jörg Steuler.

Die Kontrollen werden deswegen in diesem Bereich nun verstärkt. Die Mitarbeiter der Ordnungsdienste werden Personen, die die Maskenpflicht nicht beachten, ansprechen. Im Falle, dass sich die Betroffenen uneinsichtig zeigen, können entsprechende Bußgelder in Höhe von mindestens 50 Euro verhangen werden. Das Personal wird hierzu an zwei Tagen in der Woche zusätzlich aufgestockt. Angesichts des zu erwartenden Kundenansturms an Gründonnerstag sowie Karsamstag wird die Stadtverwaltung zudem im Lebensmittelhandel verstärkt präsent sein. Besonderes Hauptaugenmerk der Kontrollen wird auch hier auf die Einhaltung des korrekten Tragens einer medizinischen Maske gelegt. Raimund Horbas, Ressortleiter Sicherheit & Bürgerservice, bittet jedoch auch um Verständnis, dass die Ordnungskräfte nicht überall sein können. „Wir kontrollieren aktuell mit allen uns zur Verfügung stehenden Kräften an sieben Tagen in der Woche eine große Bandbreite von Maßnahmen: von der Quarantäneeinhaltung über die Hygienekonzepte in Betrieben bis zur Maskenpflicht in der Innenstadt. Dass wir jeden Verstoß dabei mitbekommen und darauf eingehen können, ist aufgrund der Stadtgröße mit ihren 35 000 Einwohner allerdings nicht möglich.“

Daher sei es umso wichtiger, dass die Stadtgesellschaft nun zusammenstehe. „Kontrollen und Bußgelder sind nur das letzte Mittel. In der gegenwärtigen Situation liegt es an jedem Einzelnen von uns, seinen Beitrag dazu beizutragen, dass die Infektionszahlen wieder sinken und eine Überlastung unseres Krankenhauses abgewendet wird“, so Steuler abschließend in der Pressemitteilung. pm